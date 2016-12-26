Otomobilin motorunda bin 11 uyuşturucu hap

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde denetim yapan polis ekipleri, kontrol ettiği bir otomobilin motor ile radyatör arasında bin 11 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekipleri, Akhisar'ın girişinde dün saat 23.30'da, otomobiller üzerinde denetim yaptı. Kontrollerde, İstanbul'dan gelen ve şüpheli görülen 35 KD 5909 plakalı otomobil duruldu. Otomobil şoförü E.Ö.(32) ile yanındaki arkadaşı A.Ü.'nin (30) davranışlarından şüphelenen ekipler, otomobil içerisinde arama yaptı. Otomobilin motorundan farklı bir ses geldiğini fark eden ekipler, aramayı derinleştirerek motor ile radyatör arasına sıkıştırılmış bir poşet tespit etti. Poşette bin 11 uyuşturucu hap bulundu. otomobil sürücüsü E.Ö. ile yanındaki A.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapların İstanbul'dan alındığı ve satılmak üzere İzmir'e götürüldüğü belirtildi.

DHA