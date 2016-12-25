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Bolu Haberi: Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
12:3525 Aralık 2016
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Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

BOLU'nun Mesciçele Köyü'nde garajda park halinde bulunan otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Songül Arğa, 06 CFB 72 plakalı otomobilini merkeze bağlı Mesciçele Köyü Madenler Mahallesi'ndeki evinin önüne bıraktı. Garajda park halinde bulunan LPG'li otomobil aniden alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin aramasıyla gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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