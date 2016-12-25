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Gaziantep Haberi: Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu

Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
18:0425 Aralık 2016
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Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu

GAZİANTEP’te, 24 yaşındaki Cebrail Akin, boş arazide tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilvadi Parkı karşısındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hareketsiz yatan ve isminin Cebrail Akin olduğu saptanan gencin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Üzerinde yapılan aramada ölen gencin Cebrail Akin olduğu belirlendi. Akin'in cesedi güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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