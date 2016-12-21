Patlamanın yaşandığı yere idam sehpası bıraktılar

KAYSERİ'de, hafta sonu iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bombalı saldırının yapıldığı yere, vatandaşlar tarafından minyatür idam sehpası bırakıldı.

Geçen Cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu, 56'sının yaralandığı bombalı saldırı sonrası olayın olduğu Talas Bulvarı'na, vatandaşların ziyareti sürüyor. Patlamanın olduğu ve 'Şehit Komandolar Durağı' adı verilenı yere gelen vatandaşlar dua etti. Patlamanın yaşandığı yere vatandaşlar tarafından bırakılan idam sehpası dikkat çekti. Minyatür idam sehpasına vatandaşlar tarafından, 'Hainlere idam', 'İdam istiyoruz' yazıları yazıldı.

DHA