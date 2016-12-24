Patlayıcılarda parmak izi bulunan 3 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR polisi kentte çeşitli tarihlerde düzenlenen sokak eylemlerinde kullanılan molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılar üzerinde parmak izleri bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde molotof ve el yapımı patlayıcıyla kent merkezinde düzenlenen saldırıları gerçekleştiren kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Çeşitli tarihlerde kamu, kurum binaları ve sokak eylemlerinde kullanılan molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarda parmak izi bulunan 3 kişi önceden tespit edilen adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

DHA