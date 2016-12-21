Pazartesi maillerine dikkat

MANİSA'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen siber güvenlik uzmanı Serkan Kurt, ‘Siber Tehdit İstihbaratı ve Kritik Altyapılar' hakkında bilgi verdi. Kurt, son zamanlarda işadamlarını hedef alan siber saldırıların ‘pazartesi mailleri' adı verilen bir sistemle yapıldığını belirterek, haftaya başlama stresinin olduğu pazartesi gününde insanların algılarının zayıf olduğunu ve hackerların da bunu kullandığını söyledi.

Manisa Girişimci İşadamları Derneği, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerini siber güvenlik uzmanı Serkan Kurt ile buluşturdu. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi'ndeki etkinlikte konuşan Serkan Kurt, öğrencilere siber saldırılar hakkında bilgi verdi. Özellikle siber saldırılardan korunmak için sosyal medyanın dikkatli kullanılması uyarısını yapan Kurt, "Günümüzdeki her şey çalınabilir durumda. Cep telefonu kapalı dahi olsa veriler çalınabilir. Biz iyi niyetliyiz, güvenlik testi yapıyoruz. Ama karşı taraftakiler şifreleyerek iletişim kuruyor. Siber tehditlerden korunmak için sosyal medyayı çok iyi kullanmak gerekiyor. Sosyal medya basit bir olay değil. Sosyal medyanın kullanım amacı zaten veri toplamaktır. Bütün bilgileri paylaşıyoruz. Evlilik yıldönümünden, anne kızlık soyadına kadar hepsini paylaşıyoruz. Sosyal medyada gizliliğe dikkat etmeliyiz" dedi.

Özellikle işadamlarına yönelik siber saldırılarda pazartesi günlerinin seçildiğini ve bunun yeni bir yöntem olduğunu kaydeden Kurt, "İşadamları güncel tehditlerden korunmak için yatırım yapıyor. Ama pazartesi günü adında bir zararlı yazılım çıktı. Pazartesi günü iş stresi var. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorsunuz ve hemen maillere (e-posta) bakıp güne başlamak istiyorsunuz. İnsanların algılarının zayıf olduğu zamanları seçiyorlar. Bu yazılımda pazartesi günleri saat 00.07'de mail atılıyor. Link pasif oluyor. Ama mail kutusuna düştüğü anda maili aktif hale getiriyorlar. Artık zararlı yazılım içerde. İşadamı maile tıkladığı andan itibaren sistemine zararlı yazılım bulaşıyor ve bu şekilde sistemdeki kredi kartı bilgilerinden, satış bilgilerine kadar her şeye ulaşabiliyorlar. Kriptolayıp bunun karşılığında da para istiyorlar ya da bilgileri internet ortamında ifşa ediyorlar. Online itibar kaybı son zamanlarda sıkça yaşanılıyor. Biz buna psikolojik harp dayanıklı sosyal mühendislik diyoruz" diye konuştu.

DHA