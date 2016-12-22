Pet şişe atmaktan hapis cezası, babayı da oğlunu da şaşırttı

DİYARBAKIR'da 40 yaşındaki İbrahim Kaçan, 18 yaşındaki oğluna pet şişe fırlattığı ve kızına yumruk attığı iddiasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine pet şişe fırlattığı için babasından şikayetçi olan, daha sonra şikayetini geri çeken 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Şişeyi bana fırlatmamıştı. Babamın ceza yemesini istemiyorum" dedi. Aldığı ceza karşısında şaşıran baba İbrahim Kaçan ise “Pet şişe silah değildi, kesici, delici alet değil. Bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede" diye konuştu.

Diyarbakır'da geçen yıl eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.'ya yumruk attığı iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İbrahim Kaçan, iddiaları reddederken, dosyanın mağduru olan oğlu Umut Kaçan ve kızı Ç.K. da şikayetini geri çekti.

Bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme geçen 15 Aralık günü yapılan duruşmada karar vererek sanık İbrahim Kaçan'ı oğlu Umut'a yönelik 'basit yaralama' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi oğluna karşı 'silahla' işlemiş olduğunu belirten mahkeme, Kaçan'ın cezasını 9 aya çıkardı.

İbrahim Kaçan kızı Ç.K.'ya yumru atarak 'basit yaralama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamadı.

BABA- OĞUL AÇIKLAMA YAPTI

Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza almasını istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı. Yanıma fırlattı. O sıra ben kıpırdadığım için bana değdi. Sonra ben dışarı çıkarken kapıya çarptım. Şişeden dolayı değil, kapıya çarptığım için iz oldu. Babamın cezaevine girmesini istemiyorum. Zaten her zaman yan yanayız. Şikayetimi geri çektiğim halde niye ceza geldi bilmiyorum" dedi.

Çocuklarını 'basit yaralama' suçundan mahkum olan İbrahim Kaçan ise 5 çocuk babası olduğunu belirterek oğluna pet şişe atmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kendisi biraz saygısızca konuştuğu için sinirlendim. Yemek yiyordum 500 miligramlık pet şişenin içinde içtiğim su mahkeme tarafından buzlu olarak kabullenilip, bir silah aleti olarak kullanıldı. Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Kendisine isabet etmedi. Oğluma sinirli olduğum için 'çık dışarı' dedim. O da heyecanlı bir şekilde çıkarken kapıya çarptı. Ben hiç bir şekilde oğluma şişe fırlatmadım, şiddet yanlısı olmadım, vurmadım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Ben şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede"

AVUKATIN İTİRAZI

Kararı temyize götürdüklerini belirten İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da bu kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu ileri sürdü. Kılınç, "Müvekkilimiz ilk eşi ve çocukları arasında bir problem yaşamış. Dayıları aracılığı ile adli mercilere intikal etmiş. Müvekkilimiz, oğluna özellikle toplumsal olayların yoğun olduğu bir dönemde kızması ve elindeki pet şişeyi fırlatması neticesinde bir yargılamaya tabi tutulmuş" dedi.

Verilen kararın hukuken infial yaratacak bir karar olduğunu ileri süren avukat Kılınç, "Müvekkil ve oğlu arasında hayatın olağan akışına uygun tartışmaya ve bu tartışmadaki pet şişeyi silah kabul ederek 9 ay ceza verildi. Diğer çocuğuna kızmasından dolayı da 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis cezası verildi. Müvekkilin çocuğuna değip değmediği net olmayan bir pet şişenin silah olarak kabul edilip müvekkil hakkında nitelikli kasten yaralamadan ceza verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu müvekkilin ailesi ile olan ilişkilerine müdahaledir" diye konuştu.

DHA