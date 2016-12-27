PİSA sonuçlarını eleştiren ERG'ye MEB'den 'yaptırım'

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarında Türkiye'nin 72 ülke arasında 50'nci sırada yer almasıyla ilgili Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yetkililerinin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderen Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, "2017 yılında ERG tarafından tüm birimlerimize gelecek görüşme, veri talebi, işbirliği teklifi, toplantı davetlerine icabet edilmeyerek, MEB stratejisinden sorumlu kişi olarak tarafıma yönlendirilmesini önemle arz ve rica ederim" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine, oradan da okullara gönderilen yazıda, Bakanlığın sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve öğretime katkı sağlayan girişim ve çalışmalarına son derece olumlu yaklaştığı ve işbirliği yaptığı belirtildi. Bu anlamda STK'lar ile yüzlerce işbirliği protokolünün başarıyla yürüdüğü, bazı kuruluşların bu iyi niyet ve eleştirilere karşı hoşgörülü yaklaşımlarını yanlış yorumladıkları ve değerlendirdikleri savunulan yazıda şöyle denildi:

"Hiçbir pratik faydası olmayan, saygı ve sevgi sınırları içinde tanımlanamayacak üsluba yöneldikleri görülmektedir. Bunlar bilhassa günümüzde milletin devletine olan güven ve itibarını aşındırmaya, öğretmen, öğrenci ve velilerde karamsarlık ve kötümserlik oluşturmaya yönelik bir niyet yüklenmektedir."

'İCABET EDİLMEYEREK, TARAFIMA YÖNLENDİRİLMESİNİ'

PISA sonuçlarının ölçüme katılan tüm ülkelerde hassasiyetle tartışıldığı ve yapıcı eleştiriler getirildiği belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"PISA ölçümünü yapan OECD dahi eleştirilir. Nitekim, OECD de 2018 yılında ölçüm sistemini değiştirme ve geliştirme çalışmalarına hemen başlamıştır. Bilimsel verilere ve araştırmalara dayalı olması gereken bu tartışmaların akademisyenlere yakışmayan usul ve üslupla yapılması üzücüdür. Geçtiğimiz hafta bir TV programında bunun son örneğini gördük. Program sonrasında moderatöre ve ERG'e gönderdiğim mesajlara cevap verilmedi. ERG isimli oluşumun sürekli olarak MEB politikalarını ve uygulamalarını eleştirmesi ve bunlara anlam yüklemesi, kurumsal kimliklere yönelen ifadeler kullanması nedeniyle, 1 yıl önce sorunların bilimsel olarak birlikte araştırılması için yaptığımız yazılı teklife de cevap verilmemiştir. Bu nedenle, 2017 yılında ERG tarafından tüm birimlerimize gelecek görüşme, veri talebi, işbirliği teklifi, toplantı davetlerine icabet edilmeyerek MEB stratejisinden sorumlu kişi olarak tarafıma yönlendirilmesini önemle arz ve rica ederim."

'İŞGAL ETTİĞİ MEB BİNASI'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Milli Eğitim Müdürlükleri ve oradan okullara gönderilen yazısının sonuna ise "Not" diye ekleme yaparak, "Aynı programa katılan akademisyenin mensubu olduğu kuruluşun işgal ettiği MEB binası hakkında hukuki işlemler devam etmektedir" dedi.

ERG NEDİR

Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Üstün Ergüder'in yaptığı Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. 2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişimdir.

DHA