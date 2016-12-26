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Denizli Haberi: PKK sempatizanı tutuklandı

PKK sempatizanı tutuklandı
18:2626 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
PKK sempatizanı tutuklandı
PKK sempatizanı tutuklandı

DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki M.Y., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.
Uluçam Mahallesi'nde oturan ve sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y.'nin evine, dün (pazar) polis operasyon yaptı. Gözaltına alınan M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugün ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

DHA

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