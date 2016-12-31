PKK ve DHKPC operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yönelik farklı tarihlerde düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerden 21'i dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 15'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARASINDA HDP İLÇE BAŞKANLARININ DA BULUNDUĞU 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık Pazartesi günü düzenlediği operasyonda HDP İstanbul il başkanı Aysel Güzel ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 kişi dün adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu şüphelilerden B.A., A.M., B.K., M.K., F.A., R.G.,E.S. ve G.P. tutuklanırken H.A., N.K. M.K.ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARAÇ KUNDAKLAYAN 2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

TEM ekipleri, 16 Aralık Cuma günü Güngören'de araç kundaklama olaylarına karıştığını tespit ettiği terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. V.B. ve M.O. tutuklanırken, H.Y. ve N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHKP-C'Lİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

TEM ekiplerinin 21 Aralık Çarşamba günü Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne düzenledikleri operasyonda aralarında saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldığı DHKP-C operasyonunda emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi. 5 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA