PKK'nın 3 ay önce kaçırdığı 13 yaşındaki kız, Şemdinli'de teslim oldu

PKK Terör örgütü tarafından 3 ay önce kaçırıldığı belirtilen 13 yaşındaki kız , Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamadaşöyle denildi:

"Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu 3 ay önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını, 3 aydır örgütte olduğunu beyan ederek 27.12.2016 günü saat 17.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



DHA