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Kocaeli Haberi: Polis, tabancayı başına ateşleyip ölmek istedi

Polis, tabancayı başına ateşleyip ölmek istedi
13:5322 Aralık 2016
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Polis, tabancayı başına ateşleyip ölmek istedi
Polis, tabancayı başına ateşleyip ölmek istedi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, 45 yaşındaki polis memuru Ali Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Ali Ç. tedavi altına alındı.
Olay, Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki evde meydana geldi. 2 çocuk babası polis memuru Ali Ç. bir fabrikada çalışan eşinin işe gitmesi, çocuklarının da okula gitmesinin ardından tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar 112 Acil ve polise haber verdi. Eve girilirken, Ali Ç.'ye müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Ali Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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