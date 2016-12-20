Polise sıcak ikram

MUŞ'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü gecelerde, özellikle şehrin giriş noktalarında nöbet tutan polislere Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından çay, tatlı ve pasta ikram edildi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Muş’ta çeşitli güvenlik kontrol noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret eden STK temsilcileri, güvenlik görevlilerini duygulandırdı. Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz şunları söyledi:

"Polisin ne kadar zor şartlar altında görev yaptığına şahit olduk. Muş'taki sivil toplum kuruluşları tarafından gece yarısı nöbet tuttukları yerlerde ziyaret ederek çayla birlikte tatlı ve kurabiye ikram ettik. Bizler evlerimizde uyurken onlar sabahlara kadar bizim can güvenliğimiz için nöbet tutuyorlar. Biz de gönülleri hoş olsun anlamında böyle bir ziyarette bulunduk. STK’lar olarak her zaman polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Onlarla birlikte nöbet tutmasakta gönlümüzün hep onlarla beraber. Görevlerinde başarılar diliyoruz, Allah yardımcıları olsun."

Polisler, ziyaret ve ikramlar nedeniyle STK temsilcilerine teşekkür ettiler.

DHA