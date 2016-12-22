Pozantı'da kaza ve kar, otoyolu kapattı

ADANA- Ankara otoyolu Pozantı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu kapandı.

Adana'nın Toros Dağları eteğindeki Pozantı İlçesi'nden geçen Adana-Tarsus-Ankara otoyolunda öğle saatlerinde bir TIR karda kontrolden çıktı. Plakası ve sürücüsü açıklanmaya TIR, otoyolu kapattı. Bu yüzden Pozantı İlçesi Gülek Boğazı'nda otoyol araç trafiğine kapandı.

Kar yağışı nedeniyle ekiplerin kazaya müdahalesi ve yol açma çalışmasının güçlükle yürütülmesi nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu. Saatlerce otoyolda mahsur kalan vatandaşlara Pozantı Belediyesi ekipleri kumanya dağıttı.

Karayolları ve trafik ekipleri yolu açmak için çalışmasını sürdürüyor.

DHA