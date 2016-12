Prof.Dr. Ersoy; AFAD, daha özerk bilimsel kuruluş olmalı

YILDIZ Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın son dönemdeki tek işinin mülteciler olduğunu, bu duruma tepki amacıyla 4 yıldan bu yana her yıl Türkiye ve dünya için ‘Afet Raporu’ hazırladığını söyledi. Prof.Dr. Ersoy, AFAD’ın daha özerk ve bilimsel kuruluş olması gerektiğini ifade etti.

Avcılar’da yapılan ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) eğitim toplantısına , Prof.Dr. Ersoy konuk olarak katıldı. Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Prof.Dr. Şükrü Ersoy, son dönemde tek işinin mülteciler olduğunu savunduğu AFAD’a tepki amacıyla her yıl afet raporu yazdığını söyledi. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şöyle dedi:

“AFAD, bizim çok önemli stratejik bir kurumumuzdur. Aynı zamanda Ar-Ge’si de olması gereken, araştırmaların ağırlıklı olduğu çok değerli bir kurum. İçindeki arkadaşları tanıyoruz; Hepsi çok değerli. Onlardan daha fazla istifade etmek gerekiyor. Raporun amacı Türkiye ve dünyana de olduğu, ne getirip götürdüğü tablosunu göstermek. Bu afetlere kayıtsız kalamayız. Etkilerini görüp strateji belirlememiz gerekiyor. Eğer bir stratejiniz yoksa hiçsiniz. Afette bu böyledir. Bütüncül bakmak zorundasınız. Şili örneğinde olduğu gibi AFAD’ı daha özerk, daha bilimsel kuruluş hale getirmek gerekiyor. MTA’yı ABD’deki gibi jeolojik kurumuna, benzetmek daha özerk yaptırmak gerekiyor. Sigortalama direnç yarattığı için önemli. Afetlerde tek çözüm yeri belediyelerdir. Yasa yönetmelikler yeterli. Uygulamalar yetersiz. Uygulamanın tek yeri belediyelerdir. Belediyeleri teknik bakımdan daha güçlendirmek zorundayız. Pekçok belediyede proje hazırlanıyor, zemin etütleri sonra yapılıyor. Böyle şey olmaz. Maskaralık bu. Usulen yapılıyor. Böyle bir maskaralık olmaz. Biraz ciddiyet.”

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Avcılar ve bütün İstanbul’un olası deprem endişesini yaşarken, kayıpları en aza indirmeye çalıştıklarını anlatırken, “Şili’de 16 Eylül 2015’te 8.3 büyüklüğünde 3 dakika süren, 4.5 metreye varan tusunami dalgaları oluştu. Pek çok yerde heyelan meydana geldi. Bu depremde 14 kişi öldü. Erken uyarı ile 1 milyon kişi tsunamiden uzaklaştırıldı. Marmara’da 1999’da 7.3 büyüklüğünde 45 saniye süren deprem oldu. Avcılar’da bile 200’ün üzerinde kaybımız oldu. Her zaman söylüyoruz: Depremin ne kadar büyüklükte ne zaman olacağı değil, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Hazırlıklarımızı da ilçe bazında Şili nasıl hazırlandıysa yapıp, önerilerimizi de her makama iletebiliriz. Şili’nin deprem konusunda yaptığı çalışma ve örgütlenmelere bakarak çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çalışmalarımızı bu perspektifte geliştirelim” dedi.

Jeofizik uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu da, Prof. Dr. Şükrü Ersoy gibi AFAD’ın öncelikli görevi afetlere karşı hazırlık yerine Suriye savaşları nedeniyle Suriyelilerle uğraştığını söyledi. Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, “AFAD’ın deprem ile ilgili hiçbir şey yaptığı yok. Ama deprem kapımızda” derken, olası deprem için yerel yönetimlerin beyin görevi göreceğini, 1999’daki Marmara Depremi’nde işbaşında olan koalisyon hükümetinin zorluklara rağmen Marmara ve Düzce depremleri arkasında 1.5 yılda 47 bin konutu yapıp, insanlara teslim ettiğini anlattı.

