Prof. Dr. Hatipoğlu: Türkiye'ye güvensiz ülke imajı yapıştırılmaya çalışılıyor

RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı suikastı değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı imajının yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: "Hem küresel düzlemde hem yakın çevremizde son dönemde cereyan eden bütün olaylar kısa ve orta vadede mevcut gerginlik ortamının yaşanmaya devam edeceğini gösteriyor" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SÜRECİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ"

Yaşanılan olayın hem Türkiye hem de Rusya açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: "Malum şüpheliler olarak bakılabilecek grupların olduğu kesin. Ancak bu tarz olayların arkasından bazen hiç tahmin etmediğimiz şeyler çıkabilir. Olayı bu perspektiften değerlendirirsek, suikastın arkasında kimin olduğu kadar, bu sürecin nasıl çözüleceği ve nasıl sürdürüleceği de önemli" dedi.

"BU SALDIRI PUTİN’E RAĞMEN YAPILDI"

Rusya'nın dünyadaki genel duruşunun ve Putin'in politikalarının bu süreçlerdeki önemine değinen Prof. Dr. Hatipoğlu şöyle konuştu:

"Bu saldırı aslında Putin’e rağmen yapıldı. Ancak konuya Rus devlet mekanizması sakin ve sağduyulu bir şekilde reaksiyon vermeyi seçti. Bu da Türkiye ile bire bir, kısa vadede ilişkileri olumsuz yönde çok fazla etkilemeyeceği anlamına geliyor. Ancakilerleyen dönemlerde zamana yayılmış şekilde, bazı negatif geri dönüşler olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir."

"KONSOLOSLUKLARIN KAPATILMASINDA SİMGESEL BİR ANLAM BULUNABİLİR"

ABD ve İran Konsolosluklarının bugün kapatılmasıyla ilgili konuşan Hatipoğlu, "söz konusu suikastın sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinin etkilemenin ötesinde çok katmanlı, çok devletli ilişkileri etkilemeye yönelik bir içeriği olduğu söylenebilir. Konsoloslukların kapatılması da buna dikkat çekmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir" dedi.

"ARTIK HER ZAMANLAMA MANİDAR"

Halep tahliyelerinin akabindeki saldırının zamanlamasını değerlendiren Hatipoğlu şöyle konuştu:

"Bütün bu olaylar tabii ki Suriye ile de bağlantılı. Saldırı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkinin yeniden ivme kazanması ve uluslararası sistemin yeniden yapılanması süreci ile ilgili. Son zamanlarda zamanlama konusunda manidar bulunabilecek olaylar çok fazla. Tüm bu yaşananlardan sonra ortaya çıkacak muhtemel sıkıntıların zamanlaması artık her zaman manidar olacak."

"RUSYA HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAZ"

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkide en azından son dönemdeki yakalanan ivme ve iyileşme sürecinin sekteye uğramayacağını belirten Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşılıklı söylemlerden anlaşıldığı üzere, suikastın Türkiye – Rusya ilişkilerini sekteye uğratmayacağı görülüyor. Ancak Rusya'nın bu tarz olayları unutmayacağını biliyoruz ki; bu da kısa ve orta vadede ilişkilerde olumsuz bir gelişme olmayacağını düşünsek bile bu suikastinde kayda değer bir olay olarak Türkiye-Rusya ilişkiler tarihinde yer alacağını bilmeliyiz."

Hatipoğlu, Türkiye'yi sağduyulu olmaya davet ederek sözlerini noktaladı:

"Yaşanılan bu olayı ve olayları sağduyulu bir şekilde ele almalı, bu tür üzücü gelişmelerin iş birliklerine, terörle mücadele dayanışmalarınave her türlü yakınlaşmaya engel teşkil etmemesi için çalışmalıyız."

DHA