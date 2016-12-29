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Balıkesir Haberi: PTT hizmet binasında yangın çıktı

PTT hizmet binasında yangın çıktı
13:0329 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
PTT hizmet binasında yangın çıktı
PTT hizmet binasında yangın çıktı

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki PTT hizmet binasının çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı PTT hizmet binasının çatı katında, dün saat 21.00'de bacadan yangın başladı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının yerine gelen itfaiye, çalışma başlattı. Bina ise tahliye edildi. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışma sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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