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Uşak Haberi: Rektör Çelik ile 8 kişi FETÖ'den adliyede

Rektör Çelik ile 8 kişi FETÖ'den adliyede
13:3830 Aralık 2016
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Rektör Çelik ile 8 kişi FETÖ'den adliyede
Rektör Çelik ile 8 kişi FETÖ'den adliyede

UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 22 Aralık'ta, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, aynı üniversitede öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uşak Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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