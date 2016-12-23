Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu (2)

RİZE BELEDİYE BAŞKANI KASAP'TAN AÇIKLAMA

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Atatürk heykelinin taşınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında meydanda bulunan Atatürk Heykeli’nin, Rize Valiliği önüne nakli güvenli bir şekilde sağlandı. Dün gündüz itibariyle Rize Belediyesi ekiplerince başlatılan heykelin nakil çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Heykel akşam saatlerinde Rize Valiliği önündeki resmi tören alanına yerleştirildi. Titizlilikle yürütülen çalışmalar kapsamında heykelin monteleme işlemi ekipler tarafından tamamlanırken çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor."

"Söylemler bizleri derinden üzmüştür” başlığıyla açıklamasını sürdüren Başkan Kasap,

daha sonra şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler tarafından, ‘heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz’ gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Fakat yapılan bu çalışmada bundan sonraki resmi törenlerimiz Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk heykeli ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın altında farklı nedenler arayarak, konuyu farklı noktalara çekme gayreti içerisinde olan bazı kesimlerin gerek ilimizle, gerekse Rizeli vatandaşlarımızla ilgili söylemleri bizleri derinden üzmüştür. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi inşaat çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmanın altında hiçbir suretle farklı düşüncelerin olmadığını kamu oyunun takdirine sunuyorum."

DHA