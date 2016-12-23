Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu (3)

CHP'DEN ATATÜRK ANITI TEPKİSİ

CHP'nin Rize, Trabzon, Giresun Gençlik Kolları Başkanları, Rize Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk anıtının kaldırarak valilik önündeki tören alanına taşınmasına tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemi aldığı Rize Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup adına açıklama yapan CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Kemal Özgür Kahraman, Rize için kara bir gün yaşandığını belirterek Atatürkçüler olarak bu kara güne tepki gösterdiklerini söyledi. Kahraman, "Bu ülkede Cumhuriyet'e başkaldıranlar, Atatürk'e isyan edenler tarihte başarılı olamamışlardır. Onlara bu tarihi tekrar tekerrür ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Rizelinin yurt ve vatanseverliğini kimse tartışamaz. Rizeli Cumhuriyetini, Atatürk'ünü korur. Çünkü Rizeli bütün her şeyini çayına ve çayın kurucusu Atatürk'e borçludur. Rizeliler bu heykeli yerine koyacak, bu binadaki koltukları işgal eden Belediye Başkanı'nı da evine göndermesini bilecektir" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı'da Atatürk'ün Gençliğe hitabını okudu. Grup daha sonra dağıldı.

DHA