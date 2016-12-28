Rize'de Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan 2 kişi serbest

– RİZE’de, sosyal medyada yayınladıkları nedeniyle, ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak çektirdiği ı sosyal medyada paylaşan M.K. ile aynı ı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medyada yayınlayan A.B. hakkında, 'Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve bu kişiler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K ve A.B., çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA