Rus Büyükelçi Karlov törenle uğurlandı (1)

UĞRADIĞI silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı.

Törene, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Bagirov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız katıldı. Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerinin de katıldığı törende Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş konuştu. Türkeş, "Bugün çok zor bir görev için toplanmış bulunuyoruz. Değerli bir dostumuzu yitirdik acımız büyüktür. Büyükelçi Andrey Karlov topraklarımıza ayak bastığı andan itibaren ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirmek için çalıştı. ilişkileri her alanda daha ileri seviyelere taşıma arayışı içinde oldu. Görevi boyunca Büyükelçisi olduğu büyük ülkeyi ve onurlu halkını en iyi şekilde temsil etti. Maalesef Büyükelçi Karlov'un görev dönemi Türkiye Rusya ilişkileri balkımından kolay bir zaman değildi. Çok ciddi sınamalara sahne oldu. Ne var ki her iki ülke liderinin ve iki ülke halkının ortak iradeleri doğrultusunda Büyükelçi Karlov'un da değerli katkılarıyla bu sınamaları geride bıraktık. İlişkilerimizi tam yeniden rayına oturtmuştuk ki Türkiye Rusya dostluğunu bozmak isteyenler son bir provokasyon daha yaptılar. Rusya'nın yetiştirip Türkiye'ye emanet ettiği yetenekli bir diplomat. Değerli bir insan ,profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan Andrey Karlov'u hedef aldılar. Buradan şunu ilan ediyorum. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranlar Büyükelçi Karlov'u öldürmediler. Aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur. Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenler Büyükelçi Karlov'a yenilmeye mahkumdurlar. Bu teröristlerin bu provokatörlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür. Türkiye Rusya ilişkileri her zamanki gibi güçlü, her zamanki gibi kuvvetlidir. İlişkileri daha ileri ufuklara taşımakta hepimizin Büyükelçi Karlov'a borcudur. Huzur içinde uyu Sayın Büyükelçi, tüm sevenlerin dost Rus halkının ve Devletinin başı sağolsun."

DHA