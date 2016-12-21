Rus Büyükelçi'yi öldüren saldırganın cep telefonundaki 4 ayrı şifre çözülmeye çalışılıyor

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişi gözaltın alındı. Saldırgan Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkartacağı tahmin edilen cep telefonu ise incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve saldırıdan sonra Ankara'ya gelen 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Yapılan incelemeler sonucu, saldırganın polisle 15 dakika çatıştığı ve 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verdiği belirtildi.

POLİSLE 15 DAKİKA ÇATIŞTI

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve alınan ifadeler doğrultusunda olay anı tutanaklara şöyle yansıdı:

"Altıntaş, saat 19.05'de Karlov'u öldürdükten sonra salonda bulunanlara sol eline kaldırarak Arapça bir şeyler söylüyor. Ardından salondaki duvarda asılı bulunan ları tek tek söküp yere fırlatıyor. Bu sırada saat 19.27'de salona ilk olarak asayiş ekipleri geliyor. Teslim ol çağrılarına silah doğrultarak karşılık veren Altıntaş duvarın arkasına gizlenerek siper alıyor. Bu sırada polis ilk olarak kendilerine ateş açan Altıntaş'ı, saat 19.32'de ayağından vuruyor. Ayak ve bacak bölgesinden 4 kez isabet alan Altıntaş yere düşüyor.

YERDE DE ATEŞ ETMEYE DEVAM EDİYOR

Bir süre sonra olay yerine gelen Özel Hareket polisleri de Altıntaş'a 'teslim ol' çağrısında bulunuyor. Saldırgan ise yerde yatarken ateş etmeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından Altuntaş, saat 19.42'de boynuna isabet eden kurşunla yere yığılıyor."

BOMBA PANİĞİ

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ayrıca saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra polisler başına toplanıyor. Bir polis, elindeki silahı tekme ile uzaklaştırıyor. Bu sırada, uyarı üzerine saldırganın yanında bulunan polisler, bomba düzeneği olma ihtimaline karşı geri kaçıyor. Yapılan incelemenin ardından, bomba olmadığı anlaşılıyor ve sağlık ekiplerinin içeri girmesine izin veriliyor. Sağlık ekipleri de saat 19.49 sıralarında içeri girerek, Rus Büyükelçi Karlov'a müdahale ediyor.

DHA