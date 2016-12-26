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Çanakkale Haberi: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
13:5426 Aralık 2016
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 110 borda numaralı 'Alexander Shabalin' adlı savaş gemisi, Karadeniz'e doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 110 bordo numaralı 'Alexander Shabalin' adlı savaş gemisi, saat 12.30'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi eşlik etti. Rus savaş gemisi, 12.50'de boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA

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