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Çanakkale Haberi: Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti
14:5924 Aralık 2016
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Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti

RUS Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Bugün saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan savaş gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'nden, 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisi, saat 13.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA

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