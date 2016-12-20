Rusya Büyükelçiliği yetkilileri, Adli Tıp Kurumu'nda (3)

RUSYA'DAN GELEN 18 KİŞİLİK KRİMİNAL EKİBİ, OTOPSİYE GİRDİ, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

RUSYA Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Rusya'dan gelen 18 kişilik uzman kriminal ve olay yeri inceleme ekibi incelemelerde bulundu.

Olayın ardından bugün saat 11.00 da Esenboğa Havalimanı'na özel bir uçakla gelen Rusya Federasyonu'ndan uzman ekip Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gelerek büyükelçi Karlov'un cesedinin otopsisine girdi. Aralarında savcı, kriminal uzmanları, psikologlar ve olay yeri inceleme uzmanı olan 18 kişilik ekip, Türkiye'den otopsiye giren ekiple bir toplantı yaptı ve otopsiye girdi. Rus uzman ekip daha sonra polis eskortu eşliğinde olay yeri olan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelerek burada bulunan Cumhuriyet Savcısı ve Türk olay yeri inceleme ekibinden bilgiler alarak, olay yerinde geniş çaplı bir incelemede bulundular.

Büyükelçi Karlov için bugün Esenboğa Havalimanı'nda bir cenaze töreni düzenlenerek, Rusya'dan gelen özel uçakla Moskova'ya gönderilmesi öngörülüyor.









DHA