Rusya’da uçak bileti fiyatları düştü

Rusya Ulaşım Bakanı Maksim Sokolov, 2016 yılında Rusya iç seferlerinde uçak bileti fiyatlarının yüzde 10-11 oranında düştüğünü açıkladı.

Sokolov, ‘Edinaya Rossiya’ Partisi oturumunda yaptığı konuşmada “Ortalama fiyatı yüzde 10-11 oranında düştü. Bu yıl enflasyon yüzde 6 seviyesinde olduğu için reel fiyatı neredeyse %yüzde 15 oranında indi“ diye belirtti.

Rosaviatsiya’nın verdiği bilgilere göre 2016 yılının son 10 ayında yolcu taşımacılığını yıllık yüzde 6.8 oranında yani 75.35 milyon kişiye indirdi. İç seferlerde yolcu taşımacılığı yüzde 6 artarken (48.1 milyon kişi), dış seferlerde neredeyse yüzde 25 (27.27 milyon kişi) oranında düştü.

DHA