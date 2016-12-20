Saç ekimi yerine saç simülasyonu

KELLİK ve saç dökülmesi sorununa çare olarak uygulanan saç ekimi artık tarih oluyor. Uzun ve acılı işlemlerin yerini saç simülasyonu uygulaması alıyor.

Saç simülasyonuna yoğun talep olduğunu ve erkekler kadar kadınların da ihtiyaç duyduğunu dile getiren Estetisyen Filiz Çekin, ''Uzun, ağrılı ve acılı saç ekim işlemlerinin yerini şimdi dünyada saç simülasyonu işlemi alıyor. Saç simülasyonu, işlem sırasında uyumlu hareket eden özel iğne içeren bir kartuş doğal pigmentleri ikinci dermal cilt katmanına uygulanır ve en yeni teknoloji kullanılır'' dedi.

"DÖKÜLMENİN TÜM BELİRTİLERİ KALICI OLARAK YOK OLUR"

Saç simülasyonunun sonuçları hakkında bilgi veren Çekin, "Tam, genç ve kısa kesilmiş bir saç görünümü verebilir. Tam bir ön, yan veya arka saç çizgisinin aynısını yapabilir. Kısmen veya tamamen kel başlarda saç çizgisi oluşturur. Saç dökülmesinin tüm belirtilerini kalıcı olarak yok edebilir. Daha önce saç nakli olunduysa, bu aşamadaki ameliyat izlerini yok eder. Yara, yanık ve doğum lekelerini ortadan kaldırır" dedi.



DHA