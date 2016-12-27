Saçlarını kanserli hastalar için bağışladı

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Merve Gürdük, örnek bir davranışta bulunup, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' sloganıyla düzenlediği kampanyaya saçlarını bağışladı.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser tanısı almış, tedavi nedeniyle saçları dökülen kişilere ücretsiz ve doğal saçtan yapılan perukların iletilmesi amacıyla bir süre önce 'Saçım Saçın Olsun' sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında belirlenmiş kriterlerde saçları olan kişilerin bağışladığı saçların anlaşmalı merkezlerde peruk haline getirileceği duyuruldu.

Büyük ilgi gören kampanyaya bir destek de Akhisar Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Merve Gürdük'ten geldi. Gürdük, kampanyaya destek için uzattığı saçlarını kesip, öğretmenin de desteğiyle Kanser Savaşçıları Derneği'ne göndererek kampanyaya destek verdi.

Kanser olan bir komşularının saçlarının döküldüğünü farketmesiyle saçlarını bağışlama fikrinin aklına geldiğini belirten Merve Gürdük, "Ben de bu düşünce ile insanlara yardımcı olabilmek için neler yapabileceğimi araştırmaya başladım. Fen Bilgisi Öğretmenim Mustafa Ayhan'a danıştım. Öğretmenimle beraber araştırma yaptıktan sonra, internette Kanser Savaşçıları Derneği' nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasının varlığından haberdar oldum. Daha sonra öğretmenimle saçlarımı, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırmaları için kargolayarak Kanser Savaşçıları Derneği'ne yolladık. Kanser hastaları, tedavi sürecinde saçlarını kaybediyorlar. Kanser hastalarının tedavisindeki en önemli şey moral ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri. Ben de saçlarımı kestirip çöpe atmak yerine saçlarını kaybetmiş kanser hastalarına ulaştırarak onların morallerinin arttırmasını, dolayısıyla kansere karşı vermiş olduğu savaşta onlara destek olmaya çalıştım. Bundan dolayı da çok mutluyum. Sizler de bu kampanyaya destek olabilirsiniz" dedi.

Gazi Ortaokulu Müdürü Şaban Ozan Canerli bu duyarlı davranışı nedeniyle Gürdük'ü, öğrencileri ve aileleri adına kutladı.

DHA