Safranbolu'da 'Teröre lanet' yürüyüşü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi'nde yaklaşık 1000 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi ile sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde düzenlenen ‘teröre lanet’ yürüyüşü, Dedeoğlu Camisi önünde başladı. Ellerinde Türk Bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, "Biz böyle tek yürek, tek ses olduğumuz sürece, birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiç bir terör örgütü, FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı da ülkemize diz çöktüremeyecek, ülkemize istediklerini yaptıramayacak" dedi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Karabük İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci de Necatibey Caddesi’nde toplandı. Öğrenciler, 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türk’üm diyene', 'Hepimiz askeriz PKK’ya yeteriz' sloganları atarak Yenişehir Atatürk Anıtı’na yürüdü. Öğrenciler basın açıklaması ardından dağıldı.

DHA