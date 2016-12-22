Sağlıkcılar karda 'Hızır' gibi çalışıyorlar

ERZURUM’da sağlık ekipleri yolu kapalı köy ve mezralardan son 2 ay içinde 8614 vakaya kar üstü araç, paletli ambulans ve ambulans helikopterle alarak kent merkezindeki hastanelere getirdi.

Kurtarılan hastaların büyük çoğunluğunu kalp damar hastalığı oluşturduğu belirtilirken diğer hastaların ise doğum, beyin kanaması ve çeşitli kazalar nedeniyle yardım talebinde bulundukları bildirildi. Hava koşullarının olumsuz olduğu Erzurum’da ekiplerin fedakarca çalıştığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, "Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri için de çok müteşekkiriz. Özellikle son haftada yağan aşırı kar nedeniyle köy yollarının tamamına yakınının kapanmasına rağmen, Valilik öncülüğünde olağanüstü çaba sarfeden İl Kriz Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kış döneminde 848'i kalp damar hastalıkları, 564'ü doğum, 428'i trafik kazası ve çeşitli travma vakaları ve diğer vakalar olmak üzere 3 binin üzerinde hastaya acil sağlık hizmeti sundu" dedi

İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik 112 acil çağrı hattına yapılan ihbarların yüzde 70'inin asılsız ve gereksiz çağrılar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vançelik, kısa ve anlaşılır cümlelerle doğru adres bilgilerini çağrı elemanına bildirmekle vakitten büyük tasarruf edildiğine vurgu yaparak, vatandaşların panik yapmadan hastanın durumunu 112 çağrı elemanına bildirdiği andan itibaren ambulansların şehir merkezindeki herhangi bir vakaya en fazla 5 dakikalık bir sürede yetişebildiğini söyledi.

Son iki ay içerisinde 112 Acil Çağrı Hattına 120 bin çağrı geldiğine dikkat çeken yetkilier, geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 300, Aralık ayında bugüne kadar 3 bin 314 vaka aldıklarını belirttiler. Son iki ay içerisinde kendilerine telefonla bildirilen bu vakaların 47'sini helikopter ambülansla hastanelere yetiştiren acil sağlık elemanları, 35 hastaya da snowtrack ambülansla ulaştı.

DHA