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Kayseri Haberi: Sahte kimlikli sigara kaçakçısı yakalandı

Sahte kimlikli sigara kaçakçısı yakalandı
12:3525 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Sahte kimlikli sigara kaçakçısı yakalandı
Sahte kimlikli sigara kaçakçısı yakalandı

KAYSERİ’de internet üzerinden sahte hesaplar ve başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yapan F.E., 4 bin 610 paket kaçak sigara ile yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polislerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda internet üzerinden sahte hesaplar açan ve başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yaptığı belirtilen F.E.’yi gözaltına aldı. Ali Demir sahte ismini kullanan sigara kaçakçısının evinde ve işyerinde yapılan aramada 4 bin 610 paket kaçak sigara bulundu. F.E., Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından mahkemeye gönderildi.

DHA

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