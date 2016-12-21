Sakarya'da ihraç edilen 2 hakim ve 1 savcı gözaltında

SAKARYA'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HSYK 2'nci Dairesi dün 96 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. Açıklama sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim Samet Kaya, Hendek Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özbay ve Geyve Hakimi Hurşit Özkaya hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı dün gece gözaltına alınarak Emniyete getirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.