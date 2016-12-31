Salı günü 8 ilçede elektrik kesintisi

ANADOLU Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:
* Ataşehir: 09:00 – 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. – 35.- 27. – 31. – 38. – 17. – 15. – Mareşal Fevzi Çakmak – 9. – 4. – 6. – Yeditepe – Anadolu – Sokak/Sokakları
* Beykoz: 12:00 – 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat – Sokak/Sokaklarına 13:00 – 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye – Yeşilvadi- Akasya – Geyik – Cihan – Sokak/Sokaklarına 14:00 – 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk – Meşe – Gündoğdu- Atlas – Şehzade – sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.
* Çekmeköy : 11:00 – 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut – Süleymaniye -Enes – Berat – Üsküdar – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
* Pendik : 09:00 – 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak – Sokak/Sokaklarına 10:00 – 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
* Şile : 09:00 – 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj – Cansever – Cihannur – Deniz – Özçiçek – Yakuplu – Rıhtım – Hatıra – Korkut Bey – Gülnaz – Sağlık – Öğretmenler – Güzelyalı – Dirayet – Hasret- Kuzey – Hendek – Doktor – Beyaz Gelincik – Karaköy – Soydan – Sarraf – Park – Kara Ağaç – Ahmet Yesevi – Şile – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
* Tuzla : 09:00 – 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus – Duru -Gurbet – İrfan – Demokrasi – Çayırlar – Gölbaşı – Fettah Başaran – Adnan Menderes – Barınak – Ayazpınar – Ünver – Seçkin – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
* Ümraniye: 10:00 – 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe – Feza- Alemdağ – Egemen – Katibim – Yemen – Gazali – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
* Üsküdar: 09:00 – 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi – Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme – Bülbül – Etiler – Tutkun – Gürpınar – Bağcılar – Hasat – Bulgurlu – Sokak/Sokaklarına 09:30 – 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam – Kısacık – Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.
DHA