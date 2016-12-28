Samsun'da 2 kızına istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde 1 kızına tecavüz, 1 kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen B.K., tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde meydana geldi. Polise giden 15 yaşındaki E.Ç., inşaat işçisi olan babasının kendisine tecavüz ettiğini, ablası 17 yaşındaki S.Ç.'ye de sürekli cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Kızının plise gidip şikayetçi olduğunu öğrenen B.Ç., ilaç içerek intihara kalkıştı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen B.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan evli 4 çocuk babası B.Ç., tutuklandı.

DHA