Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun Haberi: Samsun'da 5 polise FETÖ gözaltısı

Samsun'da 5 polise FETÖ gözaltısı
12:4026 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Samsun'da 5 polise FETÖ gözaltısı
Samsun'da 5 polise FETÖ gözaltısı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü rütbeli 5 polis gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bu sabah il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanması içinde oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan Komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), polis memuru İdris K. (44) ile bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar