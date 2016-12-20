Samsun'da öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Hakan ÇELİKSBAŞ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Fetulahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen öğretmen Mustafa Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adem İ. ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 4 gün önce, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmenler Adem İ. ve Mustafa Polat'ı gözaltına aldı. 2 şüphelinin 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Adem İ. adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı. Mustafa Polat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA