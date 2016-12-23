Şanlıurfa çöpten 40 bin nüfusa yetecek elektrik üretiliyor

– ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama sahasında günlük işlenen bin ton çöpten oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Her ay çöpten 30 milyon kilovatsaat elektrik elde edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çevre dostu olan tesiste 40 bin nüfuslu bir ilçeye yetebilecek kapasitede elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Yenice Mahallesi’nde 2 yıl önce 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan katı atık depolama tesisinde günlük bin ton civarındaki evsel atıkların işlenmesinde oluşan metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Kentin 13 ilçesinden kamyonlarla getirilen çöpler, bu tesisteki görevli işçiler tarafından iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Çöplüğün bulunduğu alandan, tesislerin bulunduğu alana döşenen boru hatlarından geçen metan gazları burada işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste ayda ortalama 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığı kaydedildi.

'ÖRNEK TESİS'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, çöpten ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını ifade eden Çiftçi şunları söyledi:

"Bu yıl tam kapasiteli olarak faaliyete geçen katı atık depolama tesisinde oluşan metan gazlarından elektrik enerjisi elde etmeye başladık. Bu çöplükte 40 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu enerji sayesinde belediyemiz para kazanıyor. Bu para daha sonra yatırım olarak vatandaşımıza geri dönüyor. Bölgede örnek olarak gösterilen bu tesisimiz çevreci bir proje olmasının yanı sıra, çöpün çevresinde oluşan kötü kokuların da önüne geçmiş oluyoruz."

DHA