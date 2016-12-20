Şanlıurfa’da, baklava ile kadayıfın karışımı Kadlava tatlısı

ŞANLIURFA’da 20 yıldır tatlıcılık yapan Sadık Badıllı, kadayıf ve baklavanın karışımı ile yaptığı ve 'Kadlava’ adını verdiği tatlısı müşterilerin ilgisini çekiyor.

Atatürk Mahallesi’ndeki işyerinde tatlı satışı yapan Sadık Badıllı, altı tel kadayıf üstü ise baklavadan oluşan tatlıya ‘Kadlava’ adını verdi. Kilosunu 25 liradan sattığı Kadlavanın çok beğenildiğini ve diğer tatlılara göre hafif olduğunu ifade eden Sadık Badıllı, "Şanlıurfa’da kış mevsiminde ağırlıklı olarak kadayıf tüketiliyor. Bende yeni bir tat oluşması için kadayıf ile baklava karışımı bir tatlı üretmeye karar verdim. Alt kısmı fıstıklı peynirli tel kadayıfından oluşan tabakanın üzerine baklava yufkasını sererek, ortaya farklı bir lezzet çıkardık. Bu lezzeti tadan müşterilerimiz ilk başta çok şaşırıyorlar ama daha sonra vazgeçemiyorlar. İki tadı bir arada tatmak isteyen müşterilerimizin yoğun ilgisini görüyoruz" dedi.

DHA