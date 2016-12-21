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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da FETÖ'den 10 hakim ve savcıya gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ'den 10 hakim ve savcıya gözaltı
10:2621 Aralık 2016
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Şanlıurfa'da FETÖ'den 10 hakim ve savcıya gözaltı
Şanlıurfa'da FETÖ'den 10 hakim ve savcıya gözaltı

ŞANLIURFA’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde örgütün adliye yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen hakim ve savcılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

 

DHA

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