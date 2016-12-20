Şanlıurfa’da içki operasyonu

ŞANLIURFA’da polis tarafından yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan büfelere yapılan operasyonda gümrük kaçağı ve sahte toplam 200 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle kent merkezinde alkollü içecek satışı yapılan büfelere operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı ve sahte olduğu belirlenen toplam 200 şişe içki ele geçirdi. Sahte içkilere el koyan polis, 2 büfeye cezai işlem uyguladı.

DHA