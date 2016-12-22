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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da otomobil hırsızı tutuklandı

Şanlıurfa’da otomobil hırsızı tutuklandı
16:2622 Aralık 2016
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Şanlıurfa’da otomobil hırsızı tutuklandı
Şanlıurfa’da otomobil hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA’da, galeriden otomobil çalan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Paşabağı Mahallesi’ndeki bir galeriye giren Fikri B., buradan bilgisayar ve bir otomobil çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler tarafından kimliği saptanan Fikri B., çaldığı otomobille birlikte kent merkezinde yakalandı. Çaldığı otomobile sahte plaka taktığı da belirlenen Fikri B., sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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