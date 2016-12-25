Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)– ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki İbrahim Kaya hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ahmet Ekinci yönetimindeki 34 RZG 7817 plakalı otomobil, İbrahim Kaya’nın kullandığı 63 FF 247 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaya, ağır yaralandı. Kaya, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Ekinci gözaltına alındı.

DHA