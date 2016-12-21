Şanlıurfa’da, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA’da, bir otomobil önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 33 yaşındaki Süleyman Dorsa'nın kullandığı plakasız motosiklete, GAP Arena Stadyumu yakınlarında arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Dorsa ile yanındaki arkadaşı İbrahim Keskin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralının tedavisine başlanırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA