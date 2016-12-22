Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da, PKK şüphelileri adliyede

Şanlıurfa'da, PKK şüphelileri adliyede
11:4522 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa'da, PKK şüphelileri adliyede
Şanlıurfa'da, PKK şüphelileri adliyede

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde, jandarma tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Viranşehir'de terör örgütü PKK’ya destek verdiği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 12 kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar