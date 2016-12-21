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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da temizlik işçisi sopayla dövüldü

Şanlıurfa’da temizlik işçisi sopayla dövüldü
16:0821 Aralık 2016
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Şanlıurfa’da temizlik işçisi sopayla dövüldü
Şanlıurfa’da temizlik işçisi sopayla dövüldü

ŞANLIURFA’da, bir iş yerinin çalışanları çöp nedeniyle tartıştıkları temizlik işçisi Ali Şiltak sopayla dövdü.
Olay, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş merkezinde bulunan bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre, bölgesinde mıntıka temizliğini yapan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçi Ali Şiltak’a, adı öğrenilmeyen kafe çalışanları, yere döktükleri saksı çöplerini temizlemelerini söyledi. Şiltak ise yere dökülen çöplerin işyeri tarafından poşete konularak bırakılmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışmada, kimliği belirsiz kişiler Şiltak'ı sopayla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan temizlik işçisini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı yatan temizlik işçisini ilk müdahalesini yaparak hastaneye götürdü.
Polis ise temizlik işçisini döverek kaçan kafe çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı.

 

DHA

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