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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı
12:1226 Aralık 2016
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir miktar eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında Dedeosman Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Mahallede çalışma yapan polis, M C. ile A E.’yi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında, satışa hazır 14 küçük paket eroin ele geçirildi. Eroinlere el koyan polis M.C. ve A.E.’yi gözaltına aldı.

DHA

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