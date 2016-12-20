Saray'da dere buz tuttu

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi nedeniyle Ergene Deresi buz tuttu.

Trakya'da hakim olan dondurucu soğuklar Saray İlçesi'nde bulunan Ergene Deresi'nin buz tutmasına neden oldu. İlçede hava sıcaklığının eksi 6'lara düşmesi üzerine buz tutan dereden hayvanlarına su almak için gelenler, buzları kırarak su almak zorunda kaldı. Traktörü yardımıyla derenin buzlarını kırmaya çalışan İbrahim Türk, "Derenin ilk kez bu kadar buz tuğunu gördüm. Hayvanlara su alacaktım ancak buzlu olduğu için traktör ile girip buzları kırdım ve suyu alabildim" dedi.

DHA