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Tekirdağ Haberi: Şarköy'de kar yağışı

Şarköy'de kar yağışı
15:5430 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Şarköy'de kar yağışı
Şarköy'de kar yağışı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Şarköy'de sabah saatlerinde başlayıp, aralıkla süren hafif kar yağışı öğleden sonra etkisini arttırdı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Şarköy-Malkara ve Gelibolu yollarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları çalışma başlattı. Belediye ekipleri yolların buzlanmaması için tuzlama çalışması yaptı. Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, kar yağışı nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

DHA

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