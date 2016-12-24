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Hatay Haberi: Savaşla 12 yaşında tanıştı

Savaşla 12 yaşında tanıştı
11:0724 Aralık 2016
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Savaşla 12 yaşında tanıştı
Savaşla 12 yaşında tanıştı

Suriye’de yaşanan iç savaşta yaralanan ve bir bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ammar Saqr, ülkesine dönmek  istediğini söyledi.
İdlib’in Halep’e yakın bir bölgesinde ailesi ile birlikte yaşayan Ammar Saqr, Rejim güçlerinin Halep ve çevresine düzenlendiği hava saldırından birinde ağır yaralandı. Bölgede bulunanlar tarafından Halep’te bulunan bir hastaneye kaldırılan Ammar, burada yapılan tedavinin ardından Reyhanlı’da İHH’nın kurduğu sağlık merkezinde tedavi altına alındı. Sol bacağı kasık bölgesinden kesilen Ammar, “Ülkeme dönmek istiyorum” dedi.  

DHA

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